Kelly Preston, la vida de la actriz en imágenes

La actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta perdió la batalla contra el cáncer de mama el domingo 12 de julio a los 57 años.

Fue decisión de la actriz mantener su diagnóstico en privado. Su esposo, John Travolta fue quien dio la noticia de su muerte en su cuenta de Instagram con un sentido mensaje.

Kelly Kamalelehua Smith, mejor conocida como Kelly Preston nació el 13 de octubre de 1962.

Se desempeñó como actriz y apareció en más de 60 proyectos de cine y televisión. Sus proyectos más conocidos fueron Mischief (1985), Twins (1988) y Jerry Maguire (1966).

Una mujer dedicada a su familia

Estuvo casada con John Travolta desde 1991. Preston conoció a Travolta en el film The Experts (1987). Junto a su esposo colaboró en films como Battlefield Earth (2000) y Gotti (2018). También participó en The Cat in the Hat (2003), What a Girl Wants (2003) y Broken Bridges (2006).

La pareja tuvo tres hijos Jett (1992), Ella Bleu (2000) y Benjamin (2010). Jett falleció en 2009 de una convulsión provocada por la enfermedad de Kawasaki que padecía.

Kelly y sus momentos en la alfombra roja

Aunque Kelly Preston era una mujer muy privada, gustaba de asistir a estrenos y alfombras rojas, siempre de la mano de su esposo.

La actriz Kelly Preston y su esposo, el actor John Travolta, en los Premios de los Gobernadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles en 2011.

Kelly Preston, miembro del elenco de «The Last Song», posa con su esposo John Travolta en el estreno del filme en Los Ángeles en 2010.

Kelly Preston y John Travolta llegan tomados de la mano a los Premios de la Academia en 2008.