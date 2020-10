Khloe Kardashian confirmó que tuvo coronavirus este año.

Así se muestra en un avance exclusivo del programa Keeping Up With the Kardashians, en donde las estrellas estadounidenses de su familia se muestran preocupadas por la salud de Khloe.

Estamos esperando ansiosamente los resultados de Khloe para saber si tiene o no coronavirus. Mi instinto me dice que sí, porque está muy enferma y eso me da mucho miedo por ella, porque puedo notar que tiene miedo y está muy nerviosa”.

Así lo confesó Kim Kardashian en el adelanto del capítulo. En este avance, también se puede ver a Kris Kardashian, la mamá del clan, quien dijo que buscó a los mejores médicos para que pudieran atender a su hija.

Me he comunicado con todos los doctores que he podido para ver si hay alguien que pueda ayudarla”.

Dice Kris Kardashian frente a la cámara.

En el mismo material, reposando en su recámara, Khloe Kardashian, la mamá de True Thompson cuenta algunos de los síntomas que tuvo:

“Me acabo de enterar de que sí tengo coronavirus, he estado en mi cuarto. Me encuentro bien, aunque me sentí muy mal un par de días. Tuve vómito, temblores, frío, luego calor, dolor de cabeza, me ardía el pecho al toser y aún me duele la garganta, aún no me recupero. El coronavirus es real.

De esta forma, Khloe Kardashian confirmó que tuvo coronavirus y advirtió a todos sus seguidores que la enfermedad es real.

Khloe Kardashian confirmó que tuvo coronavirus, pero ya se recupera

Aunque en el adelanto del reality que sigue la vida de las Kardashian, Khloe señala que aún no se encuentra recuperada por completo, en sus redes sociales ha compartido material en el que se pueden ver los avances de su salud.

Solo hace un par de horas compartió fotos en un destino paradisiaco, donde celebraron el cumpleaños 40 de Kim Kardashian.