Khloé Kardashian dice por qué no quiere que vean su foto sin editar

Luego de que se filtrara una foto sin editar, Khloé Kardashian retomó la narrativa sobre su cuerpo e imagen y explicó por qué no quiere que vean esa foto.

Tras un intento de eliminar todo rastro de la imagen de Internet y de haber sido acusada de retocar demasiado sus fotos, Khloé Kardashian optó por hablar desde sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Khloé subió videos en los que mostró su abdomen para dejar en claro que así luce sin edición.

Su abdomen se puede ver claramente definido, como acostumbra a mostrar en sus fotografías.

De acuerdo con Khloe, siempre ha sido comparada con el cuerpo de sus hermanas y ha sido llamada “la hermana gorda” por lo que no quiere que vean una imagen que no le favorece.

Este es mi cuerpo sin retoques y sin filtros. La foto que se publicó esta semana es hermosa, pero como alguien que ha batallado con su imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora o con mala luz o no captura tu cuerpo de la forma que es después de tantos años de trabajo y luego es compartida a todo el mundo, deberías tener el derecho de pedir que no sea compartida, sin importar quién seas.