Khloé Kardashian vendió su casa en Calabasas por 15 millones de dólares

La estrella de televisión y empresaria Khloé Kardashian vendió su casa en Calabasas, California, por la cantidad de 15 millones de dólares.

Aunque en mayo se confirmó que había puesto en venta esta propiedad, la estrella de Keeping Up With the Kardashians empezó pidiendo casi 19 millones de dólares, sin embargo llegó a un acuerdo con el comprador para bajar un poco el precio.

A pesar de la rebaja que hizo del precio original, la conductora de Revenge Body y la creadora de Good American logró el récord del precio más alto por pie cuadrado en cualquier casa jamás vendida en una comunidad en esta zona.

Esta propiedad perteneció anteriormente al cantante canadiense Justin Bieber, a quien se la compró por 7.2 millones de dólares en 2014.

Sin embargo, Khloé no paró de hacer remodelaciones, hasta elevar por arriba del doble el precio de la propiedad.

Luego de estos cambios, la Kardashian consideró que ya estaba lista para despedirse de ese increíble hogar y ahora está mudándose a una casa aun más grande.

La mansión se encuentra sobre 10 mil pies cuadrados de terreno y su diseño ha aparecido en la revista Architectural Digest.

Si aún no la conoces te dejamos el artículo de la revista de arquitectura en donde aparece esta propiedad y la de Kourtney Kardashian.