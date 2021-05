Kidde retira 226,000 alarmas de humo por “riesgo de no alertar”

Kidde está retirando del mercado sus alarmas de humo TruSense, así como alarmas combinadas de humo y monóxido de carbono, por el “riesgo de no alertar”.

De acuerdo con la compañía, cuyas oficinas centrales están en Mebane, Carolina del Norte, existe el riesgo de que las alarmas no funcionen y no alerten a los consumidores sobre un incendio.

Así lo dio a conocer la empresa, que es parte de Carrier, a través de su cuenta de Twitter.

Se trata de varios modelos que se vendieron entre mayo del 2019 y septiembre del 2020 en tiendas para el hogar y ferreterías de todo el país, incluidos Walmart, Home Depot, Amazon, ShopKidde.com y Menards.

Los números de los modelos son 2040, 2050, 2060 y 2070, que pueden encontrarse en la parte posterior de las alarmas.

Además, deben tener el logotivo TruSense o “Amber = FAULT” impreso en la parte de en frente.

Para pedir el cambio de tu alarma Kidde, si entra en las especificaciones de que podría estar en riesgo de no alertar, solo debes ponerte en contacto con la compañía a través de su sitio web para solicitar un reemplazo gratuito.

A través de un comunicado, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos señaló que hasta el momento no se han reportado incidentes ni heridos.

IMPORTANT RECALL NOTICE: If you own a Kidde TruSense smoke or smoke/carbon monoxide alarm, it may need to be replaced. Please read for more information: https://t.co/aTc6IbEuMw