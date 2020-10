¡Kim Kardashian cumple 40 años! Dice que festejará cuando cumpla 41

Es un gran día para Kim Kardashian, ya que es su cumpleaños número 40. El público la ha visto cumplir años desde que a los 27 años hizo su debut en el reality show Keeping Up with the Kardashians.

Toda la familia, incluyendo su mamá, Kris Jenner y sus hermanas, Kourtney y Khloé no perdieron la oportunidad de mandarle felicitaciones en sus redes sociales.

Debido a la pandemia de coronavirus, esta celebración será diferente para Kim. El festejo que tenía planeado tendrá que esperar un año más. “Tenía el mejor plan”, dijo Kardashian a la Revista Grazia en una entrevista publicada el 6 de octubre.

Advertisement

Kim Kardashian tuvo que cancelar su fiesta de 40 años

“Se iba a llamar: ‘Wild, Wild, Miss West´s 40th Birthday’ (Salvaje, Salvaje, cumpleaños 40 de Miss West). De hecho comentó que ya contaba con el disfraz de vaquera, realizado por el diseñador Manfred Thierry Mugler. La socialité ha trabajado de la mano del diseñador francés en numerosas ocasiones. Fue Mugler quién diseñó aquel famoso vestido con corsé que Kardashian lució en el Met Gala del 2019.

Aunque Kardashian ya cuenta con su traje de vaquera, tendrá que esperar un año para usarlo. “No quiero gastar el vestido en una fiesta conmigo y cinco personas”, comentó. “Entonces estoy pensando que mejor la haré el próximo año. Puede ser para cuando cumpla 41 años. ¿Aún podemos festejar mis cuarenta años, no?”, reveló la socialité.

Diciendo adiós a los treinta

Kim dice estar preparada para decir adiós a la década de los treinta. “No soy de las que se ponen nerviosas por envejecer. Obviamente, hago lo que puedo para tratar de sentirme joven o lucir de cierta manera, pero estoy orgullosa de que mis hijos me tengan aquí un año más”, expresó. La madre de North, Saint, Chicago, Psalm dice que piensa continuamente en lo afortunada que es de poder cumplir un año más al lado de sus hijos.

Desde el brote del COVID-19, Kim ha pasado largas temporadas en el rancho de Kanye West, en Monster Lake Ranch, Wyoming, al lado de toda su familia.

Con información de Life & Style