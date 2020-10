Kim Kardashian expone sus secretos en entrevista y rompe en llanto

La estrella Kim Kardashian, quien cumplió 40 años hoy, dio una entrevista en la que expuso todos sus secretos y rompió en llanto al hablar de sus situaciones traumáticas.

Con más de 190 millones de seguidores en Instagram y una carrera de décadas, su vida ha estado llena de aciertos, pero también de escándalos.

De esto habló en el programa My Next Guess Needs no Introduction, del comediante, escritor y conductor estadounidense David Letterman, disponible en Netflix.

Kim Kardashian expone sus secretos: el caso O. J. Simpson

Kim habló sobre su padre, quien era abogado y volvió a los juzgados para defender a su amigo O. J. en el caso “The people v. O. J. Simpson“, en el que el exjugador de la NFL fue juzgado por dos casos de asesinato, por las muertes de su exesposa (Nicole Brown) y el amigo de ella, Ronald Goldman.

Kim reveló que una semana antes de sus muertes, tanto la familia Kardashian como la familia Simpson estuvieron en un viaje por México e incluso narró cuando recibió una llamada de O. J mientras él estaba en la cárcel.

Este encuentro por teléfono llevó a una discusión entre Kris Kardashian (la mamá de Kim Kardashian) y O. J., pues la madre de las Kardashian creía que su mejor amiga, Nicole, había sido asesinada por O. J.

Creo que el juicio separó a nuestra familia. Yo tenía 13 o 14 años y recuerdo no haber ido a la escuela para ver el veredicto.

Declaró en la entrevista la empresaria y socialité estadounidense. A esto, añadió que ella y Kourtney (su hermana) estuvieron presentes cuando se celebró el juicio.

La vez que creyó que sería asesinada

Una de las experiencias más traumáticas de la estrella estadounidense fue cuando creyó que sería asesinada en París.

Se encontraba (hace más de tres años) en la semana de la moda, cuando entraron a la residencia donde se estaba hospedando y le robaron a punta de pistola 10 millones de dólares en joyería.

Sí, pensé que iba a morir”

Kim recuenta que, al ir a un evento de moda tan importante, quería llevar sus mejores piezas, por lo que colocó en un joyero todas sus pertenencias, incluido un anillo que su esposo le acaba de regalar.

Estaba muy emocionada y orgullosa y lo presumí en mis redes sociales

Ese día, pero mucho antes, Kim, Kourtney y una amiga tuvieron una charla sobre qué pasaría si alguien les robaran las joyas.

Kanye se acaba de ir (a Estados Unidos). Kourtney estaba de fiesta y en ese entonces solo viajábamos con un guardia de seguridad, quien se fue con Kourtney porque iba a salir.

Era de noche, cuando Kim escuchó pasos, pensó que eran su hermana y su amiga, pero al no escuchar una respuesta de ellas, supo inmediatamente que algo estaba mal.

Tomé mi teléfono para llamar a emergencias, pero no sabía cómo hacerlo en Francia, porque no es el mismo número. Llamé a mi guardia de seguridad, pero las puertas se abrieron y era la policía o eso creí, así que tomaron mi teléfono y se lo llevaron.

Uno de ellos me agarró y me jaló hacia él, pensé que me iba a violar, me dije a mí misma eso pasará, prepárate. Me atacó con esposas y cinta adhesiva, tapó mis ojos y mi boca.

Así, entre lágrimas, recordó el momento en que dos personas entraron a su habitación, le apuntaron con un arma y le robaron el anillo que había subido a redes sociales y todas las joyas que llevaba.

En la entrevista, Kim dice encontrarse bien emocionalmente después de esta experiencia traumática y que, luego de investigaciones, se dieron cuenta de que la habían seguido por dos años.

Detrás del robo, había un equipo entero de personas que lo habían planeado. Ahora, todos los involucrados se encuentran en prisión esperando su juicio.

Pasé un año en el que estaba muy paranoica. No quería ni salir a un restaurante. Estaba muy asustada de todo. (Ahora) no puedo dormir a menos que haya media docena de guardias en mi casa, esa se ha vuelto mi realidad y está bien.

Una larga trayectoria

En la entrevista, Kim Kardashian confiesa que no tendría el éxito que ha logrado si no fuera por el programa Keeping up with the Kardashians, que terminó luego de 14 años al aire.

Además, la celebridad habló sobre su visita a la Casa Blanca con Donald Trump, el video sexual que se difundió cuando estaba en sus 20 e incluso cuánto cobra por una publicación en Instagram.

