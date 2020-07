Kim Kardashian habla por primera vez del estado mental de Kanye West

Kim Kardashian habló del estado mental de su esposo Kanye West por medio de un mensaje en sus redes sociales. “Como ustedes saben, Kanye sufre de trastorno bipolar. Cualquier persona que sufra de esto o que tenga algún ser querido con esta condición sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es entenderlo”, dijo.

Esta es la primera vez que la socialité habla públicamente de este tema y de la manera que ha afectado a su familia. “Siempre he sido muy protectora de mi familia y del derecho de privacidad de Kanye con respecto a su salud, pero hoy creo que debo comentarlo debido al estigma y concepciones erróneas que hay acerca de la salud mental”, prosiguió.

“Kanye es una persona complicada pero brillante”

La madre de cuatro, dice que aquellos que no entienden las enfermedades mentales pueden llegar a juzgar fuertemente y no entender que el individuo que las padece es quien debe de buscar ayuda, no importa cuanto hayan tratado de hacerlo sus amigos y familiares.

Además menciona que su esposo ha estado expuesto a mucha crítica por ser figura pública y que sus acciones han causado muchas opiniones por parte de los demás. “Es una persona complicada pero brillante, quien además de tener la presión de ser artista y una persona de color, experimentó la pérdida de su madre y ha tenido que enfrentar mucha tensión y aislamiento. Todo esto aunado a su desorden bipolar”, aseveró.

“Vivir con trastorno bipolar no resta ni invalida sus sueños ni sus ideas creativas, no importa qué tan grandes o difíciles de obtener sean para algunos”, dijo.

Al final de su comunicado, la socialité pidió privacidad y entendimiento, así como empatía y compasión a la familia para poder navegar por estos difíciles momentos.

Problemas en el matrimonio de Kim y Kanye

La respuesta de Kim se da como resultado de que Kanye se auto destapó como candidato a la presidencia de los Estados Unidos hace unos días. También por los arranques que tuvo en su mitin político y en sus redes sociales. Kanye atacó en twitter a su suegra y esposa y denunció que lo quisieron llevar a una institución mental sin su consentimiento. Los ataques han lastimado profundamente a Kim según información de People. También reveló que se ha querido divorciar de Kim desde 2018 y que estuvieron a punto de abortar a su primera hija, North West.