Kim Kardashian reprueba su examen para ser abogada

Kim Kardashian reprobó su primer examen de la escuela de derecho. Este examen llamado “baby bar” lo tomó durante el verano de 2020 pero no había revelado la información. Ahora lo hizo durante un episodio de su serie Keeping Up With the Kardashians. La empresaria obtuvo un 474 en la prueba, pero necesitaba un 560 para aprobar.

En el capítulo Kim les revela que el programa que ella cursa es de tres años, pero lo hará en cuatro debido a su estilo de vida, que le impide estudiar más horas.

“Después de un año tienes que hacer el examen de “baby bar”. He oído que éste es más duro que el “bar oficial” (examen final). Pasé seis semanas seguidas, de 10 a 12 horas al día, estudiando. Era muy importante para mí tomar esto y no aprobarlo … te deprime y te hace querer rendirte”, reveló la madre de 4 a sus hermanas.

En el capítulo tanto Kourtney como Khloe le ofrecen a su hermana un poco de aliento y tratan de hacerla sentir mejor. También le recuerdan que su difunto padre, quien era abogado, estaría muy orgullosa de ella.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis *

¿Qué newsletter quieres recibir? * Noticias Salud Espectáculos



Kim dice que no se dará por vencida y presentará de nuevo el examen

Más tarde la socialité lamenta tener que dejar a sus hijos por tanto tiempo mientras se preparó para su examen de derecho. “Lo que me molesta es el hecho de que pasé todo ese tiempo lejos de mis hijos”, explica Kim. “No puedo volver a hacerlo. No tengo tiempo para hacer la siguiente prueba. Es en noviembre “.

En el clip de Keeping Up With the Kardashians, que se filmó a mediados de octubre, no se revela si Kim decidió inscribirse en la prueba nuevamente. Pero en una historia de su cuenta de Instagram publicada el miércoles una seguidora le preguntó qué tan difícil encontraba sus exámenes de derecho. A lo que ella respondió que sí piensa volver a presentar el examen.