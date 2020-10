¡Es 31 de octubre! Por fin es noche de brujas y aunque no se podrá celebrar como estamos acostumbrados, algunas estrellas han comenzado a compartir sus disfraces, por eso Kim Kardashian revivió sus looks de Halloween.

Aunque sabe que esta noche no podrá salir a pedir dulces con sus hijos, la estrella de televisión e influencer hizo un recuento de sus mejores disfraces a través de sus historias de Instagram. Te los dejamos en una lista:

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

La también empresaria comenzó mostrando este look con el que dio vida a la princesa Jasmine, de Aladino. Sin embargo, dio un giro de tuerca y mostró el cambio después de tener a su primogénita, con quien recreó este outfit.

La estrella del programa Keeping Up With The Kardashians también mostró algunos atuendos de películas pop que se han vuelto muy representativas como Legally Blond.

Con esta imagen nos recordó el reconocible look de Elle Woods, el personaje de dicha película.

Ya adentrada en el mundo de la ficción, Kim Kardashian revivió sus looks de Halloween de mundos como Los Picapiedra e incluso algunos más de la ciencia de ficción, como esta de gusanos.

En estas dos imágenes aparece con toda su familia, incluso con el enigmático cantante Kanye West, quien no dejó ver su rostro en los disfraces.

En varios episodios del reality show que sigue la vida de las Kardashian podemos ver a Jonathan Cheban, el mejor amigo de Kim Kardashian, por eso no resulta extraño que Kim haya compartido algunos disfraces que utilizaron juntos.

Claro que la Kardashian también rindió un homenaje a algunas artistas con sus disfraces. A la reina del tex mex, la latina Selena Quintanilla y a la cantante, actriz y modelo Aaliyah.

¿Cómo le quedaron y cuál de ellos usarías?