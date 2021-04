Kim Kardashian se transforma en rubia y ¡luce irreconocible!

Kim Kardashian luce casi irreconocible con cabello rubio y cejas decoloradas. La socialité mostró su nuevo look en sus historias de Instagram y dejó boquiabiertos a todos sus seguidores.

Kim presentó cómo sería el cambio de look al publicar un video de ella misma mientras le decoloraban las cejas. Empieza preguntando a sus 217 millones de seguidores: “¿Pueden adivinar cuáles son las vibraciones del set de hoy?”

Más tarde muestra sus cejas aclaradas y menciona que le gustan mucho: “Es realmente lindo, chicos, mis cejas blanqueadas. Me gusta. ¡No puedo esperar para mostrarles el look final!”, dijo.

Para terminar, la estrella de KUWTK, agregó una peluca rubia y un maquillaje completo, haciéndola lucir glamorosa pero distinta a como luce normalmente. Su nuevo look ha sido comparado en redes sociales con el del YouTuber Jeffree Star.

Así fue la transformación de Kim Kardashian

Kim compartió que su nuevo look fue creado por el famoso peluquero Jesús Guerrero y el maquillaje realizado por Ariel Tejada. Pero justo cuando sus fanáticos pensaron que ahora la empresaria luciría una melena rubia, publicó una selfie con su cabello y cejas originales y con el siguiente mensaje: “Ya volví a los tonos obscuros, no se preocupen”.

Y aunque la transformación duró poco, Kim sorprendió a más de uno con su imagen temporal. A la madre de 4 le encanta experimentar con nuevos looks, cortes y tonos de cabello. Siempre está a la vanguardia con las últimas tendencias de la moda y el maquillaje. Y así como su estilo siempre cambia, de igual manera de vida personal.

Recientemente filmó la última temporada de Keeping Up With the Kardashians y solicitó el divorcio de su esposo de seis años, Kanye West. Ahora está enfocada en terminar su carrera de abogada, continuar con sus negocios y cuidar de sus cuatro hijos.