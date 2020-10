Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se casan y responden a las críticas

La boda de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja es tendencia en Youtube y en solo unas horas el video de más de 34 minutos ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones.

La cantante, que tiene más de 26 millones de suscriptores, compartió con mucha felicidad su boda.

Aunque ya se habían casado por el civil, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja explicaron que se divorciaron para contraer matrimonio de la forma en que lo deseaban, pues la primera vez fue por presión social.

Nos vamos a casar solo por civil. No invitamos a nadie, solo a los que estamos en esta casa viviendo. La boda en la iglesia va a ser cuando el COVID-19 ya no esté y ya no sea tan peligroso como hoy en día“, comentaron en el video las celebridades.