La industria de la música ha sido severamente golpeada por la pandemia del COVID-19, sin presentaciones, retrasos en los estrenos y sin un panorama alentador, algunos artistas se han tenido que fajar e inspirar para volver al estudio.

Estamos lejos de la época en que un estreno de alguna agrupación era de lo más esperado, en tiempos de COVID-19 la salud es primero, pero eso no detiene a algunas bandas en volver a grabar y también retornar a sus raíces, como Kings Of Leon.

Kings Of Leon: Escucha la nueva canción ‘Echoing’, parte de su nuevo álbum

Así es, la banda de Nashville ya había dado indicios a principios de año que estaban grabando nuevo material, el cual podría estrenarse este mismo año y creemos que así será, ya que soltaron un nuevo sencillo con el sonido que los caracterizaba hace años.

Ahora, Kings Of Leon no apuesta por el pop melódico y pegajoso, sino al rock sureño que tanto amaban y que lo plasman en “Echoing”, su nueva canción que es la apertura de su próxima gran producción.

¿Cómo se llama el nuevo disco de Kings Of Leon?

El nuevo disco lleva por nombre “When You See Yourself”, y al parecer regresan a ese sonido clásico por el que nos enamoramos de esta banda al inicio del nuevo milenio y que seguramente les traerá muchísimos recuerdos.

No hay grandes acordes o improvisaciones en esta canción, es sencilla, pegajosa, funcional y nos recuerda a los mejores momentos de la banda, por lo que no dudamos que se convierta pronto en un clásico.

¿Cuándo se estrena ‘When You See Yourself’?

La voz de Caleb Followill luce mejor que nunca, canta frases melancólicas ideales a la situación que estamos viviendo actualmente con la Pandemia.

El álbum completo se estrenará el próximo 3 de marzo a través de distintas plataformas y seguramente los fans de Kings Of Leon estarán listos para escuchar el nuevo material.

¿Quiénes son Kings Of Leon?

Kings Of Leon es una banda formada en Nashville, Tennessee a principios de 1999 y está conformada por pura familia, ya que Caleb Followill, Jared Followill, Matthew Followill y Nathan Followill son los integrantes.

Tienen ocho discos de estudio, fueron parte de la oleada rockera que más prosperó a inicios de este nuevo milenio y tiene éxitos de la talla de Molly’s Chamber, California Waiting y Wasted Time.

“When You See Yourself”, el octavo disco de estudio de Kings of Leon estará disponible el próximo 5 de marzo, pero mientras llega esa fecha, escuchemos la nueva canción “Echoing”: