Han pasado casi 20 años desde el primer disco de Kings Of Leon, aún muchos fans adentrados en los 30 y 40 los recuerdan con esas largas barbas y atuendo desalineados que los ponían como rockstars en el inicio de este milenio.

Poco a poco, Kings Of Leon fue alejándose de ese sutil sonido a garage que los identificaba como una de las bandas que más prometían y se adentraron en el rock pop, pero aunque a muchos fans no les gustó el cambio, ganaron lugar entre el público más joven.

Ya había un adelanto de lo que sería el nuevo disco

Muchos pensaban que Kings Of Leon no harían más música en los próximos meses, sin embargo, semanas atrás dieron señales de vida y hasta dieron indicios de que vendría música nueva y no decepcionaron.

Antes de que expirara el 2020, Jared Followill, bajista de la banda dijo a sus fans que estrenarían algunas canciones en breve y mostró unos cuantos fragmentos de ellas, aunque al parecer sus planes son más ambiciosos.

Kings Of Leon estrenan dos nuevas canciones y nombre del nuevo disco

Después de muchas especulaciones, este 7 de enero la banda de Nashville anunció que el 2021 lo recibirán lanzando “When You See Yourself”, su octavo álbum de estudio y que estará próximo a salir en breve.

Este material discográfico contará con 11 canciones recién salidas del horno y para emocionarnos, nos presentaron dos canciones, “The Bandit” y “100,000 People”, un par de canciones que seguro se convertirán en clásicos.

“The Bandit” nos recuerda al Kings Of Leon del “Come Around Sundown”, donde hay riffs constantes y donde la voz de Caleb en todo su esplendor.

Por su parte, “100,000 People” tiene un sonido más tranquilo, nos recuerda al Kings Of Leon más pop que hay y no es una mala canción, pero quizá a los puristas del rock no les llamará tanto la atención.

¿Cuándo se estrena ‘When You See Yourself’, el nuevo disco de Kings Of Leon?

El nuevo disco de Kings of Leon estará disponible en las plataformas de streaming y formato físico el próximo 5 de marzo.

Pero mejor no les contamos más y escuchen a continuación “The Bandit” y “100, 000 People”, las rolas con las que regresa Kings Of Leon: