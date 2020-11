Klay Thompson sufre traumatismo en su pierna

El jugador de los Warriors , Klay Thompson, sufrió el 18 de noviembre un traumatismo en su pierna, del cual no se conoce diagnóstico todavía.

El base de los Warriors, Klay Thompson, sufrió una lesión en la pierna hoy durante un entrenamiento en el sur de California. No hay más detalles disponibles en este momento. Proporcionaremos más actualizaciones según corresponda , anunció el equipo en Twitter .

Warriors guard Klay Thompson suffered a leg injury today during a workout in Southern California. No other details are available at this time. We will provide further updates as appropriate.

— Warriors PR (@WarriorsPR) November 18, 2020