Kori Gauthier, encuentran su cuerpo en el río Mississippi, estudiante de LSU estaba desaparecida

El cuerpo de la estudiante Kori Gauthier, quien fue reportada como desaparecida, fue encontrado en el río Mississippi, confirmó la Universidad Estatal de Louisiana (LSU), de donde era estudiante..

La oficina del alguacil de la parroquia St John Baptist dijo que el cuerpo fue encontrado alrededor de las 11 AM del martes, cerca de Reserve.

El descubrimiento se logró días después de que los policías y voluntarios comenzaran a peinar el río alrededor de Baton Rouge en busca de Gauthier.

El vehículo de la joven estudiante fue encontrado abandonado el 7 de abril, en un puente del río Mississippi, luego de que un conductor se estrellara contra el auto.

Su billetera y su teléfono fueron encontrados dentro del vehículo, pero la adolescente no estaba.

Lamentablemente, el cuerpo de Kori Gauthier fue encontrado en el río Mississippi y a través de redes sociales las personas expresaron que esperaban un final muy distinto para esta historia.

