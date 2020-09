¡Krispy Kreme ofrece una docena de donas por solo un dólar!

No lo pienses más y corre al Krispy Kreme más cercano. Este sábado 5 de septiembre, la famosa tienda de donas está ofreciendo una docena de glaseadas originales por solo un dólar.

La increíble promoción solo será válida este 5 de septiembre para dar pie al fin de semana largo por el Día del Trabajo.

A delicious #LaborDay #weekend is headed your way! Buy any dozen, get $1 #OriginalGlazed dozen, TOMORROW ONLY! 🎉🍩 #KrispyKreme

Participating US shops only. 9/5 only – not valid for online orders. Not valid with other offers. All other info here https://t.co/V4PqLuC3cQ pic.twitter.com/YVDTGJFaTo

— Krispy Kreme (@krispykreme) September 4, 2020