C’est avec beaucoup d’émotions que je vous informe que Lucas est parti rejoindre les étoiles. Très difficile de trouver les mots mais il le faut pour rendre hommage à ce garçon rempli d’amour, de sympathie et surtout de courage qui m’a tellement appris et avec qui j’ai nourri un lien fort. Je vais essayer de te rendre fier parce que c’est toi le vrai héros. Toi qui mérites toutes ces éloges pour avoir combattu ta maladie pendant plus de 10 mois sans jamais te plaindre. Je suis extrêmement fier d’avoir pu être ton copain jusqu’à tes derniers souffles et crois moi je le serai à jamais. Que Dieu t’accordes le chemin du Paradis mon petit ange. Je t’aime. Kylian