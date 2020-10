Kylie Jenner inspira disfraces para Halloween

No es ningún secreto que a Kylie Jenner le gusta disfrazarse y en un video de YouTube calificó algunos de los disfraces que ha utilizado, por lo que te dejamos esta lista para que te inspires para Halloween.

Y no te preocupes, no es necesario que salgas de casa para hacer alguna de estas propuestas, la estrella del reality show Keeping Up With the Kardashians y dueña de Kylie Cosmetics los ha utilizado para fiestas o simplemente para hacer fotos en su hogar.

Teletubbie

Aunque no tuvo opción, pues fue su mamá quien lo escogió, confesó que le gustaría ver a su hija Stormi en uno igual y la realidad es que se parecen bastante en esta foto.

A este vestuario le dio una calificación de 10/10.

Dorothy

La niña que protagoniza la historia del Mago de Oz fue uno de los disfraces que utilizó Kylie de niña.

Dijo que ama esta película, pero que su cabello pudo haber estado mejor, por eso le dio un 8/10.

Christina Aguilera

Su interpretación de la cantante fue tan buena que la misma Xtina le escribió para decirle que adoraba el disfraz. Por si fuera poco la invitó a su fiesta de cumpleaños y le pidió que llevara ese disfraz.

A este atuendo Kylie le dio un 10/10.

De Tormenta

La maternidad ha sido un motivo más para que Kylie disfrute de los disfraces y de compartir tiempo con su hija, Stormi.

Juntas hicieron otra tormenta. Por el recuerdo y el ingenio, Kylie calificó este disfraz con 10/10.

Barbie

No es fácil representar a una de las muñecas más identificables y reconocidas del mundo, sin embargo la menor del clan Kardashian lo logró bastante bien.

Esta idea te permite jugar con los lugares y profesiones de Barbie. A este disfraz le dio 10/10.

Ariel

Dale tu propio sello a La Sirenita y diviértete con tu interpretación de princesa de Disney.

No nos extraña que Kylie haya calificado este disfraz con 10/10, pues le quedó muy bien.

Marilyn Monroe

Qué mejor que un personaje legendario como la actriz, modelo y cantante Marilyn Monroe.

A este disfraz Kylie le dio un 9/10. Dinos cómo lo harías para que tenga la máxima calificación.

Kylie dio muchas más ideas para que te disfraces en Halloween. Si quieres ver el video completo te lo dejamos aquí.