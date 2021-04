Kylie Jenner luce espectacular en bikini en sus vacaciones en Palm Springs

Kylie Jenner, la más pequeña del clan de las Kardashians, muestra sus mejores fotos en bikini. Estas durante sus vacaciones de Pascua en Palm Springs.

En una de las imágenes, muestra su torso bronceado frente a un espejo con la leyenda: “Días de piscina”. La influencer pasa unos días de descanso al lado de sus hermanas Khloé y Kim Kardashian en California.

Las protagonistas de Keeping Up with the Kardashians compartieron imágenes en bikini descansando junto a la piscina. También compartieron imágenes de sus pequeñas hijas buscando huevos de pascua en el jardin.

Su pequeña hija, Stomi Webster luce un fresco vestido amarillo y carga una canasta, que va llenando poco a poco de huevos de colores que encuentra por todo el jardin.

Kylie Jenner y sus hermanas lucen su bikini de la mejor manera

Tal parece que Kylie y sus hermanas han dedicado estos días de descanso para asolearse al lado de la piscina. En la imagen que comparte Jenner, tanto ella como su hermana Kim, lucen diminutos bikinis mientras se exponen a los rayos del sol.

La joven, quien admite que se está deshaciendo de los filtros en estos días, optó por un bikini marrón pequeño para tomar el sol, mientras que Kim eligió una versión negra clásica. La imagen ya tiene más de 9 millones de likes.

Pareciendo bastante segura de que posar junto a la piscina es para lo que nacieron, Kylie subtituló el duo de selfies de Instagram así: “Como deberíamos”.

Si bien Khloé no se incluyó en la fotografía de Kylie, ella estuvo allí para la cita soleada en la piscina. Es por eso que ella subió su propia imagen a su cuenta luciendo un bikini color morado.