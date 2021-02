Kylie Jenner maquilla por primera vez a su papá: Caitlyn Jenner

Kylie Jenner llama el punto culminante en su vida maquillar por primera vez a su papá, Caitlyn Jenner. La joven de 23 años y la ex olímpica de 71 años llevaban hablando de esto por siempre y por fin lo hicieron. Así lo explican en un video que Cailtyn subió a su canal de YouTube el sábado.

Kylie finalmente logró sentar en su silla de maquillaje a su papá y crearle un look especial. Vestidas ambas en negro, la joven decidió hacer un tutorial de maquillaje a su padre. Todo mientras ambas charlan abiertamente acerca de su relación y de la transición de Caitlyn como mujer transgénero.

“Hemos estado hablando de esto por siempre”, dijo la magnate de Kylie Cosmetics mientras se preparaba para la sesión de maquillaje. “Guardamos este momento especial para ustedes porque esta será la primera vez que maquille a mi papá. ¿Alguna vez pensaste que llegaría este día?” le preguntó a Caitlyn.

Kylie Jenner sigue llamando a Caitlyn “papá”

El duo de padre e hija se muestran relajadas mientras Kylie, fundadora de Kylie Cosmetics le muestra sus mejores trucos de maquillaje a su padre.

“A veces la gente se confunde mucho cuando Kendall y yo todavía te llamamos papá“, dice Kylie. “Sé que tuvimos una charla hace unos años, y estabas de acuerdo con que todavía te llamáramos papá. ¿Cómo te sientes ahora?”, le pregunta la joven.

“Fue una de las mejores decisiones que tomé”, dice Caitlyn. “Y a veces esta comunidad puede ser bastante difícil, especialmente cuando se trata de pronombres y todos tienen una opinión, y así sucesivamente. Pero realmente sentí desde el principio que podía hacerlo a mi manera que funciona para mí, y todo el mundo tiene que hacerlo a su manera, lo que les funciona “, sigue.

“Algunas personas dicen ‘Oh, tú eres la madre’. No, no lo soy, soy el papá, y he sido el papá todo el tiempo. Seré su padre hasta el día en que ellos mueran, o yo muera“, asegura Jenner.

Durante el video se puede apreciar la buena relación que hay entre las dos. Caitlyn le dice a su hija que le da mucho gusto que haya encontrado lo que en verdad le apasiona en la vida. “Tú a una edad muy joven, lo encontraste en el maquillaje. Quiero decir que te encantó, siempre te recuerdo obsesionada con el maquillaje”, recuerda Jenner.

Puedes ver el video aquí: