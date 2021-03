Kylie Jenner revela cuál es su rutina de ejercicio

Kylie Jenner revela su rutina diaria de ejercicio, la cual ha sido su aliada para tener un cuerpo tonificado. La joven de 23 años compartió una serie de videos en los que muestra los ejercicios que realiza a diario. Esto lo hizo a través de sus historias de Instagram.

¿En qué consiste la rutina de ejercicio de Kylie Jenner?

En el video que comparte Jenner muestra ciertas partes de su rutina de entrenamiento.

Primero inicia en la caminadora, en donde corre 30 minutos para empezar a subir el ritmo cardiaco. Después pasa a la máquina escaladora en donde combina ejercicios frontales, al igual que laterales. Este también tiene un efecto cardiovascular.

La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” compartió después un video de ella misma haciendo su “calentamiento abdominal”, que consiste en abdominales intensos en una máquina con un panel deslizante.

La empresaria por último publica un clip usando bandas de resistencia, a las cuales Kylie llama de broma como “sus peores enemigas / mejores amigas”. Es ahí cuando pregunta a sus seguidores si “¿Debería filmar todo mi entrenamiento en casa algún día?”.

La fundadora de Kylie Cosmetics disfruta mucho su rutina de entrenamiento, la cual trata de hacer a diario para mantener su escultural figura. Cuando Kylie no está trabajando duro en el gimnasio o en sus proyectos comerciales, se concentra en ser madre de su hija de 3 años Stormi Webster, a quien comparte con el rapero Travis Scott, según reporta Life & Style.