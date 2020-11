Las Kardashian son las reinas de las redes sociales y también buscan apoderarse de TikTok. Hace un día Kylie y Kendall Jenner se hicieron virales en TikTok por este video.

Las menores del clan Kardashian se sumaron a la tendencia en la que ponen dos opciones y eligen según su forma de ser o gustos.

En este trend, se utiliza de fondo la canción It’s Tricky, de Run-DMC y Kylie y Kendall relevaron información que muchos no conocían de ellas.

Por ejemplo, dieron a conocer que al tomar se vuelven “torpes”, Kendall insinuó que solo ella es supermodelo, mientras Kylie es solamente modelo de redes sociales.

Además, las dos dijeron quién es la favorita de Kris Jenner y quién de Caitlyn Jenner.

Mientras Kendall Jenner confesó que tiene debilidad por los basquetbolistas, Kylie confirmó que la suya son los raperos.

En este divertido video, además de poder ver sus gustos, también dejaron en claro la buena relación que tienen, luego de que en el programa Keeping Up With The Kardashians últimamente las mostraran distantes y con peleas entre ambas.

Kylie y Kendall Jenner se hicieron virales en TikTok por este video. Dinos si ya sabías todo lo que confesaron.

Si bien Kylie Jenner ya tenía otros videos en su cuenta de Instagram, este ha sido de sus contenidos mejores recibidos en esta red social.

El video ya cuenta con más de 85 millones de reproducciones y más de 16.5 millones de “likes”.

A esta tendencia también se han sumado otras personalidades como Mackenzie Ziegler y Jason Derulo.