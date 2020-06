La Champions League se reanudará con nueva sede y formato

Regresa la Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa que fue suspendido por la pandemia de coronavirus. La temporada 2019-2020 se reanudará con pequeños cambios como el de sede para la gran final, que iba a disputarse en el Estado Olímpico Atatürk turco y terminará jugándose en el Estadio de la Luz de Lisboa, Portugal.

Otro de los cambios importantes, es el de los partidos de eliminación directa a partir de los cuartos de final, según el diario alemán, Bild.

El mismo criterio de eliminación en cuartos de final aplicará en la Europa League, donde también se realizó cambio de sede. La final se jugaría en Colonia, Alemania.

Entre el 17 y 18 de junio se llevará a cabo la reunión del comité ejecutivo de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol ( UEFA ), para determinar los detalles de los cambios en ambas competencias.

