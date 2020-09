Hace 26 años que Tom Hanks protagonizó Forrest Gump, la película que en la actualidad es de culto y que logró recaudar más de 329 millones de dólares en su primer año.

Sin embargo, al inicio del rodaje, los estudios Paramount nunca confiaron en la rentabilidad del proyecto, además que nunca imaginaron el éxito que hasta la fecha sigue cosechando el filme.

¿Por qué la escena del Road Trip de Forrest Gump fue pagada por Tom Hanks?

Ante esto, Tom Hanks decidió pagar de su propio dinero el rodaje de algunas escenas, incluyendo el famoso road trip por los Estados Unidos.

Tom Hanks confesó en una entrevista reciente al programa In Depth With Graham Bensinger, que los productores de la película no querían invertir en esa escena tan decisiva en la película.

Esto, a pesar de contar con el respaldo de la reputación del director Robert Zemeckis, quien ya había cosechado éxitos anteriormente como “Back to the Future” y “Who Framed Roger Rabbit”.

“El dijo: ‘nos va a costar esta cantidad’’. Y no era barato. Y yo di el ok. Me dijo: ‘Hagamos algo. Tú y yo vamos a dividirnos la cantidad, y vamos a devolvérsela a Paramount’”, dijo hanks sobre el momento en el que el director le pidió apoyo para financiar esas escenas.

Una inversión que tuvo un tremendo éxito

Finalmente, la inversión fue un éxito y después de que la película alcanzó la gloria de forma inmediata. Por cierto, a Hanks le dieron un nuevo contrato por 65 millones de dólares.

Hasta la fecha, de acuerdo con IMDb, la película recaudó 1,025,920,021 de dólares y es una de las más exitosas en la carrera de Tom Hanks.

Por otra parte, es uno de los 12 filmes en la historia con más nominaciones en premios, de las cuales, 50 han sido victorias, entre ellos, seis premios Oscar y tres Golden Globes.

En la entrevista, Hanks también recordó parte de sus inicios como actor. Además, contó que antes de conseguir la fama con Bosom Buddies, estuvo a punto de la bancarrota y que incluso tuvo muchas dificultades para pagar el alquiler de donde vivía.