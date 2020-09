Luis Suárez finalmente salió del Barcelona, en medio de críticas a la directiva blaugrana, el “Pistolero” dijo adiós a la institución a la que dio alegrías y varios títulos que celebrar.

Pero hubo alguien a quien realmente le dolió la partida del charrúa, alguien llamado Lionel Messi, quien dedicó una emotiva despedida a Luis Suárez y sabe que no habrá un reemplazo similar en el cuadro blaugrana.

Para darle una despedida como se merece, Messi colgó un mensaje en redes sociales para decirle adiós al delantero uruguayo, quien dejó todo en la cancha durante los seis años que estuvo en la institución.

Messi subió una galería de imágenes a lado de Luis Suárez, donde reflejan una gran amistad que forjaron durante los seis años que pasaron juntos.

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera”, dice Messi en su posteo.

“Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos“, continúa Messi.