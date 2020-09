Durante la pandemia de coronavirus, la División de Seguridad Laboral de Carolina del Norte pagó millones de dólares en beneficios por la crisis y ahora buscan recuperarlos.

Las personas que perdieron sus trabajos o les recortaron el sueldo, solicitaron la ayuda de desempleo, fueron aprobados y beneficiados durante meses, pero ahora el estado dice que fue un error.

Monique Moman, una de las afectadas y beneficiadas durante la pandemia, recibió cartas de la División de Seguridad Laboral de Carolina del Norte para informarle que le pagaron en exceso.

Además de Moman, dos compañeras de su trabajo en una guardería de Chapel Hill, recibieron cartas de NC DES, donde les explican que los beneficios que el dinero que recibieron durante meses, debía de ser devuelto.

“Vaya, ¿cómo debo $ 5,000? No debería tener que devolver estos $ 5,000, no me negué a trabajar”, dijo.