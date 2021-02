La doctora Polo, de Caso Cerrado, amenaza a joven colombiana: “si no hablas español, te largas”

Conocida como la doctora Polo, la abogada y presentadora de Caso Cerrado, amenazó a una joven colombiana de correrla de su programa si no hablaba español.

Así puede verse en un video que se volvió viral, y es que la originaria de Cuba saludó a la chica en español: “Buenas tardes” y, para sorpresa de Ana María Polo, la joven le contestó en inglés: “Hello, good afternoon”.

Inmediatamente la conductora del programa de Telemundo se mostró molesta y arremetió: “no, ningún good afternoon, ningún hello, aquí hablas español y te llamas Luna, no Moon (…) Este es un programa en español y aquí se habla español”, sentenció Polo.

La joven dijo que no sabía español, solo para ser interrumpida, pues Ana María Polo alzó la voz y le dijo que tenía que hablar en español o de lo contrario irse del programa.

Luna explicó que es originaria de Colombia, pero que no se sentía cómoda hablando en español.

Me hablas español aquí… no lo hagas. Me hablas español y, si no me hablas español te vas, a mí no me vas a hacer esto”, le gritó Polo a la joven.

Tú no eres americana (estadounidense), eres colombiana y lo que te corre en esa sangre es Colombia, así que no te equivoques. Si no hablas español en la próxima palabra, te largas, ¡te largas!”, le gritó.