Las despedidas a Diego Armando Maradona continúan a más de una semana de su fallecimiento, entre polémicos homenajes, posteos en redes sociales y minutos de silencio en algunos partidos, ahora, Didier Drogba también aportó una emotiva carta.

Didier Drogba se sumó a los homenajes que ha recibido Diego Maradona, luego que el marfileño escribió una emotiva carta para su ídolo en la prestigiosa publicación France Football, donde remarca la importancia que tuvo el argentino en su vida.

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe 💔

🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/Xns3Z72pxt

— Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020