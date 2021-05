La edad legal para casarse en Carolina del Norte es 14 años: Buscan cambiarla a 16

Carolina del Norte tiene la edad legal para casarse más baja del país, con solo 14 años. Esto trajo a la luz un tema muy polémico que es el matrimonio infantil.

Es por eso que Carolina del Norte acaba de aprobar un proyecto de ley en el Senado para aumentar la edad legal a 16 años.

Quienes están a favor de la medida dicen que refleja un compromiso con el contenido original del proyecto de ley, que habría elevado la edad mínima a 18 años, según The Carlotte Observer.

Algunos senadores no estaban de acuerdo con la ley que permite a jóvenes casarse desde los 14 años. A pesar de que la ley les permite casarse muy jóvenes, no les permite unirse con una pareja más de cuatro años mayor.

Una enmienda de consenso introducida durante el debate del miércoles modificó la medida por completo. Los niños de 14 y 15 años ya no podrán casarse si se acepta la nueva ley. Los jóvenes de 16 y 17 años necesitarían el consentimiento de los padres por escrito o una orden de un juez para casarse si el proyecto de ley se aprueba. Ademas, el cónyuge no podrá ser más de cuatro años mayor.

La senadora Vickie Sawyer, republicana del condado de Iredell fue la patrocinadora del proyecto de ley. Ella dijo que la versión original no podía avanzar porque algunos senadores no estaban convencidos de que casarse con menos de 18 años no fuera la elección incorrecta en todas las circunstancias.

“Ni siquiera permitimos que las personas tomen un trago hasta los 21 años y les permitimos casarse a los 16 años. Simplemente no tiene ningún sentido”, dijo el representante estatal de Carolina del Sur, Brad Hutto.

¿Qué otro estado permite casarse a las 14 años, como Carolina de Norte?

Los estados de Carolina del Norte y Alaska son los únicos dos en el país en donde la edad mínima para casarse es 14. En los estados de Maryland, Hawaii y Kansas, es de 15.

La edad legal es 17 años en 10 estados, mientras que otros 21 estados establecen la edad mínima los 16.

Minnesota, Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware son los únicos estados donde 18 es la edad legal para casarse.

