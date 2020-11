La extraña forma en que Mike Tyson evadía los controles antidoping

La vida de Mike Tyson es digna de escribirse en una novela, uno de los mejores boxeadores a nivel mundial que estuvo en la cima y en un instante, cayó en la cárcel acusado de violación y otros cargos.

Siempre polémico, en los últimos años Mike Tyson ha revelado muchas de las situaciones que pusieron en jaque su carrera, además de lo ingenioso que era para burlar a las autoridades y hacer de las suyas.

La más reciente revelación fue cómo evadía los controles antidoping y utilizaba un método que si bien no fue el único en utilizarlo, sí era efectivo y nadie ponía en duda la palabra del Campeón de los Pesados.

Mike Tyson reveló que llevaba consigo un pene de plástico a los controles antidoping, el cual llevaba orina de algún familiar o hasta de su propio hijo, todo esto, para no dar positivo en los controles antidopaje de cualquier organismo del boxeo mundial.

“A veces utilizaba orina de mi esposa, y también la de mi hijo. Mi mujer me decía: ‘espero no estar embarazada…’. Y yo le respondía: ‘no volveré a utilizarte, no lo volveré a hacer’…”, recordó Tyson, en entrevista con Daily Star.