El cantante Lenny Kravitz compartió una foto donde sale sin ropa o al menos sin la parte de arriba y es la razón por la que todos hablan de él.

Y es que, a tan solo unas horas de publicarla, el músico originario de Nueva York se volvió tendencia en Internet ya que sorprendió a sus millones de fans.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 3.6 millones de seguidores, el intérprete de I Belong to You y Fly Away subió una foto sin playera.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans es el aspecto físico del cantante de 56 años, pues dejó en claro que los años no han pasado por él.

Tanto celebridades como seguidores se dijeron sorprendidos de ver a Kravitz con el abdomen definido y los músculos tonificados.

En la imagen, el también actor se mostró abriendo un coco en un destino tropical, pues de fondo se alcanzan a apreciar varias palmeras.

Asimismo, Kravitz lució su distintivo cabello y acompañó su look con unos pantz negros holgados.

Aquí te dejamos la foto de Lenny Kravitz sin ropa por la que todos hablan de él.