La FTC regresa casi $50 millones a estudiantes que fueron estafados

La Comisión Federal de Comercio (FTC) está enviando casi $50 millones en reembolsos a más de 147,000 estudiantes de la Universidad de Phoenix que fueron atraídos por anuncios engañosos

Universidad usó anuncios engañosos promocionando falsas oportunidades de empleo

Los reembolsos provienen de una demanda que la FTC presentó contra UOP alegando que esta universidad usó anuncios engañosos que promocionaban falsamente sus relaciones y oportunidades de empleo con compañías como AT&T, Yahoo!, Microsoft, Twitter y la Cruz Roja Americana.

La FTC también dijo que la Universidad de Phoenix daba la impresión de que la escuela trabajaba con esas compañías para crear oportunidades de empleo para sus estudiantes y adaptar sus planes de estudio para dichos empleos.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

$141 millones para cancelar saldos impagos

Además de los casi $50 millones asignados a pagos directos para los estudiantes, el acuerdo por $191 millones incluye que también debe pagar $141 millones para cancelar los saldos impagos de los estudiantes con la escuela.

Esa suma no incluye otras deudas, como préstamos estudiantiles federales y privados o beneficios militares, según la FTC.

En un comunicado el miércoles 24 de marzo por la tarde, la Universidad de Phoenix dijo lo siguiente:

“La FTC hizo acusaciones sobre una campaña que terminó en 2014 que no fueron probadas a través de un litigio y no constituyen conclusiones fácticas ni por la FTC ni por ningún tribunal. La Universidad no ha admitido ninguna irregularidad y sigue creyendo que ha actuado de forma apropiada“, dijo el dice la declaración.

Requisitos para recibir reembolso

La FTC está enviando por correo 146,804 cheques y emitiendo 677 pagos a través de PayPal para aquellos estudiantes que cumplen los siguientes requisitos:

Inscrito en programas de maestría, licenciatura o grado asociado con la universidad entre el 15 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016. Pagó más de $5,000 en efectivo, subvenciones, préstamos estudiantiles federales y privados o beneficios militares. No obtuvo la cancelación de la deuda como parte del acuerdo de la FTC y: No optó por salir de la universidad proporcionando la información de contacto del estudiante a la FTC.

FTC a regresado casi $50 millones a estudiantes

Hasta ahora, se han enviado más de $2.32 millones en cheques de dinero de restitución a 6,685 destinatarios en Arizona, según la base de datos estado por estado de la FTC .

Adicionalmente, se han enviado más de $1.56 milliones a 5,077 destinatarios en Carolina del Norte.

En total, se han enviado más de $49.67 millones a 147,481 de personas afectadas en todo el país.