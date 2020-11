La guía para evitar contagios de COVID-19 en Día de Acción de Gracias y Black Friday

El Día de Acción de Gracias está cada vez más cerca y ante la pandemia, las autoridades sanitarias de Carolina del Norte emitieron un manual con tal de evitar la propagación del virus.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) publicó una guía para las celebraciones del Día de Acción de Gracias así como para las compras del Black Friday para ayudar a los habitantes a minimizar los riesgos.

“La mejor manera de proteger a sus seres queridos durante el Día de Acción de Gracias es limitar los viajes y las reuniones con cualquier persona que no viva en su hogar”, dijo la Secretaria de NCDHHS, Mandy K. Cohen.

”Si planea reunirse, hay pasos importantes que puede tomar para reducir el riesgo de transmitir COVID-19 a su familia y amigos”, continuó.

Debido a que Carolina del Norte está experimentando un alto número de casos de COVID-19 en todo el estado, el NCDHHS insta a tener precaución al reunirse para el Día de Acción de Gracias y otras celebraciones festivas, especialmente para reuniones que incluyen a personas que tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones por COVID-19, como cualquier persona mayor de 65 años.

NCDHHS released new guidance for Thanksgiving celebrations and Black Friday shopping to help North Carolinians gauge the risks, protect their friends and loved ones, and slow the spread of COVID-19.

Read more: https://t.co/jwhN55EEoo pic.twitter.com/26MX4OyugI

— NCDHHS (@ncdhhs) November 9, 2020