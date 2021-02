Seguro ya escuchaste de Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel de Netflix y es que es una de las docuseries más esperadas y que más ha anunciado la plataforma de streaming, por eso, te decimos de qué trata y cuál es la historia de este terrorífico hotel de Estados Unidos.

Esta serie, explora el caso de Elisa Lam, una joven que desaparece sin dejar rastro luego de ingresar al conocido Cecil Hotel en Los Ángeles.

Este sitio es conocido por tener un historial de muertes en sus instalaciones y se especula que, al menos 12 suicidios, han tenido lugar aquí, además de asesinatos y decesos sin una explicación lógica aparente.

Este sitio, ubicado en California, Estados Unidos, fue construido en 1924 por William Amontona Hanner y diseñado por Loy Lester Herrero; en 2011 el Hotel Cecil cambió su nombre a Stay on Main y en 2014 fue vendido a un hotelero de Nueva York.

La famosa desaparición de Elisa Lam en el Hotel Cecil, de Los Ángeles y su historia en Netflix en Crime Scene

En 2013 el Cecil, que ya se llamaba Stay on Main, se volvió viral, luego de que se diera a conocer un video de vigilancia del elevador, en donde una joven canadiense, llamada Elisa Lam, podía verse desesperada.

En el material, Elisa Lam aparece apretando desesperadamente los botones del elevador, entrando y saliendo del mismo varias veces.

La puerta del elevador nunca se cierra, pero parece que Elisa buscaba esconderse de algo o alguien, aunque nunca sale en las imágenes lo que ella estaba observando.

Luego de pasar un par de días sin comunciarse con su familia, en Canadá, los padres de Elisa decidieron reportar a su hija ante la policía de Los Ángeles.

Aunque Elisa fue buscada en los alrededores y al interior del hotel, no fue encontrada y esa historia se volvió viral en su momento, despertando teorías de conspiración y dudas de qué habría sucedido.

Días después, el cuerpo de Elisa Lam fue hallado sin ropa en uno de los tanques de agua del techo del hotel, luego de que los huéspedes se quejaran del extraño sabor del agua y de la baja presión.

Ahora, la serie de Netflix, Crime Scene The Vanishing at the Cecil Hotel explora qué fue lo que sucedió y busca una respuesta lógica y lejos del sensacionalismo que ha tenido el caso.

En torno al hotel hay varias historias de asesinatos y terror, incluso se cree que el asesino en serie Richard Ramírez, apodado El Acosador Nocturno se hospedaba en este sitio.

Entre las referencias a este hotel se encuentra una de las temporadas de American Horror Story, protagonizada por Lady Gaga, y donde se tomó como referncia este espacio.

Aquí te dejamos el tráiler de Netflix, Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel, que explora el caso de Elisa Lam y que ya está disponible en la plataforma de streaming.