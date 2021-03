La increíble mujer que le dijo NO a ‘Canelo’ Álvarez para ir al altar

Saúl “Canelo” Álvarez es el boxeador mexicano mejor pagado de la actualidad, el púgil es la estrella del cuadrilátero a pesar de no haber dado un gran espectáculo ante el turco Avni Yildirim y noquearlo en tres rounds.

Pero esta fama que tiene ahora “Canelo” no sólo se debe a sus actuaciones en el ring, sino también a una gran estrategia de publicidad y a la relación que ha llevado con algunas mujeres, una de ellas es Marisol González, quien es siete años mayor que el púgil mexicano.

Cuando iniciaron una relación, “Canelo” acababa de mudarse a Televisa como su televisora para transmitir sus peleas y sólo tenía 19 años en ese entonces.

“Viajaba de lunes a jueves para cubrir a la selección y luego me iba a Sábados de box, me tocaban las peleas. Me dijeron que me iba a tocar cubrir al Canelo que es un chavo, que es la promesa. Iba empezando y él tenía 19 años, yo le llevaba siete años”, dijo.

“Yo ya tenía su teléfono, lo cubrías dependiendo del evento, el entrenamiento, el pesaje. De repente empezamos a hablar más y en una ocasión él iba a venir para acá y poco a poco se fue dando ahí la relación”, agregó.