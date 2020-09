La India supera a Brasil con el segundo mayor número de casos de COVID-19

La India ha superado a Brasil en el recuento de casos de coronavirus, lo que convierte a la India en el segundo país más afectado del mundo después de Estados Unidos.

La India registra 90,802 nuevos casos el lunes 7 de septiembre, que es el mayor aumento de un solo día registrado en cualquier país durante la pandemia actual. De hecho, la India es donde el virus se está propagando más rápido. Durante aproximadamente un mes, el país ha registrado el mayor número de nuevos casos de cualquier país.

El total del país para COVID-19 es de unos 4.2 millones, lo que sigue siendo dos millones de casos menos que los números alcanzados en Estados Unidos.

