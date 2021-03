Michael Jordan es una de las máximas autoridades en el mundo del deporte, tanto como jugador y como empresario, se ganó el respeto de todo el gremio y muchas marcas lo buscan para continuar una relación con el ex basquetbolista.

Recordemos que Michael Jordan posee su propia marca de ropa deportiva, un detalle que pocos jugadores y deportistas podrían presumir y que lo colocan como una de las entidades más respetadas en el mundo de la moda.

La marca Jordan viste a equipos de futbol de primer nivel

Lo mismo viste a equipos de futbol como el Paris Saint Germain en Francia, como a los North Carolina Tar Heels, equipo legendario del basquetbol colegial en Estados Unidos y próximamente más equipos se unirán a su marca.

Pero a pesar que la marca Jordan reluce en los aparadores más importantes, la pandemia del COVID-19 afectó económicamente a clubes deportivos y también a empresarios, como Michael Jordan.

La irreal cantidad de dinero que perdió Michael Jordan por la Pandemia del COVID-19

En este sentido, el ex basquetbolista Michael Jordan registró una pérdida de 500 millones de dólares en todo 2020, según menciona la revista Forbes.

El empresario y propietario de Charlotte Hornets posee un descenso de al menos 24% en los últimos 12 meses, es decir, de 2 mil 100 millones de dólares que registró en el mes de abril de 2020, posee ahora mil 600 millones.

No hay detalles de cómo sufrió la millonaria pérdida Michael Jordan

Por otro lado, Forbes no dio detalles sobre otras pérdidas millonarias o de los negocios que maneja el ex basquetbolista, pero este registro negativo no tiene relación con los deportes.

De esta forma, los Charlotte Hornets no presentaron ninguna alteración por la crisis económica y continúa sumando ganancias a Jordan.

Pese a la enorme baja económica, el patrimonio de Michael Jordan se sitúa entre los más poderosas del mundo y está entre los mil 500 hombres más ricos del mundo.