La jefa de policía Cassandra Deck-Brown anunció el miércoles 30 de diciembre que se jubilará el 1 de abril, poniendo fin a su carrera de tres décadas en el Departamento de Policía de Raleigh.

“Ha sido nada menos que un honor absoluto servir a la ciudad de Raleigh durante más de 33 años”, dijo Deck-Brown en un comunicado. “La ciudad capital siempre ha sido un lugar de participación: de la comunidad a la política y de la educación al progreso, he visto la fuerza de esta comunidad de la que elegí formar parte en 1987. Los esfuerzos que ha realizado el Departamento de Policía de Raleigh cerrar la brecha y marcar la diferencia son notables”.

Deck-Brown se ha desempeñado como jefe desde febrero de 2013.

Durante su tiempo en servicio, introdujo la implementación de cámaras corporales, mentales capacitación en primeros auxilios de salud, la Academia de Policía para Ciudadanos de Raleigh y capacitación basada en la realidad con desarrollo de planes de estudios adicionales para oficiales de policía, según la ciudad de Raleigh.

En el último año, Deck-Brown se enfrentó a una serie de críticas y pedidos de renuncia luego de los pedidos de responsabilidad policial y una junta de revisión ciudadana en la ciudad capital.

“Agradezco a los alcaldes, miembros del Concejo y administradores de la ciudad pasados y presentes, y a nuestra comunidad en constante crecimiento por apoyarme y caminar junto a mí en este viaje que me cambió la vida. Mi equipo de pares de líderes de departamento de la ciudad de Raleigh son las piezas esenciales que mantener la máquina bien engrasada avanzando”, señaló. “Por último, pero ciertamente no menos importante, están las mujeres y los hombres que se comprometen incansablemente a un nivel de sacrificio que solo ocurre debido a este llamado único de servir a la humanidad. Aunque no son perfectos, son humanos, y el llamado al servicio habla de una elección para servir en los mejores y peores momentos. Aunque no se reconoce a menudo, es incondicional. A las mujeres y hombres del Departamento de Policía de Raleigh – juramentados y civiles, voluntarios y a tiempo parcial – les doy las gracias por todo lo que hacen y continuar haciendo una diferencia en la gran ciudad capital de Raleigh “.

La ciudad de Raleigh no ha anunciado un reemplazo para su puesto en este momento.