La maldición de ‘Viridiana’ que persigue a las Pinal y a Jaime Garza

Esta tarde se dio a conocer el fallecimiento del actor mexicano Jaime Garza, con lo que han resurgido antiguas historias y leyendas urbanas, como la llamada maldición de “Viridiana”, que, aseguran, persigue a las Pinal, así como al actor que murió a los 67 años.

Y es que, en 1961, Silvia Pinal, la última diva de la época del oro del cine mexicano, se volvió una de las musas de Luis Buñuel.

Silvia Pinal, abuela de Frida Sofía y Stephanie Salas, protagonizó la cinta Viridiana, del director español, sin embargo este nombre y la tragedia perseguirían su vida.

La película fue producida por Gustavo Alatriste, a quien Pinal conoció en el set de grabación y con quien tuvo una hija en 1963.

La cinta fue tan famosa que recibió la Palma de Oro en el Festival de Canes, entre otros, y para agradecer toda la fama que le había dado, Silvia Pinal decidió nombrar a su hija de la misma forma: Viridiana.

La joven actriz, Viridiana Alatriste, comenzó su carrera a los 13 años y participó en programas de televisión como Cachún-cachún-ra-ra y en Mañana es Primavera, donde trabajó con Jaime Garza, el actor que murió a los 67 años de edad, quien se convirtió en su novio en 1982.

Sin embargo, fue el 25 de octubre de 1982 cuando ocurrió un trágico accidente que marcaría la conocida “maldición de Viridiana”.

De acuerdo con Jaime Garza, ambos se encontraban en una fiesta, sin embargo, Viridiana volvió sola a su casa, cuando tuvo el accidente.

Y es que la hija de Silvia Pinal y Gustavo Alatriste, Viridiana Alatriste, quien tenía 19 años, iba manejando por las calles de la Ciudad de México, cuando chocó en la zona de Santa Fe.

Fue en los carriles laterales de la avenida Toluca que Viridiana Alatriste falleció en un accidente de tránsito.

Sin embargo, el nombre de Viridiana se vería involucrado en más accidentes y tragedias para la familia Pinal.

Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal tuvo una hija, a quien decidió nombrar Viridiana.

Viridiana Frade Pasquel murió tan solo a los dos años, al ahogarse en una alberca de la casa de Silvia Pinal.

Viridiana Frade era hermana menor de Stephanie Salas y murió, de acuerdo con Pasquel, cuando intentaba seguir a un patito.

Se quedó en el jardín jugando con su patito. Stephie se metió a la casa por algo que no sé cómo estuvieron las cosas bien porque yo no estuve ahí, me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien la vida, imagínate. Fue un momento de descuido de la nana”, dijo en su momento Pasquel al programa Historias Engarzadas.