Dedicada a sus estudios, a su familia, y a su comunidad, Erika Ruiz es una joven quien desde temprana edad supo entender el valor de la perseverancia, el trabajo duro y el servicio desinteresado a favor de los demás. Por estas razones y por ser una estudiante destacada quien quiere ser enfermera, ha sido seleccionada por La Noticia para recibir el premio Excelente en la categoría Estudiante del año. Adicionalmente recibe una beca por $2,500 para ayudar a pagar su universidad.

“Recuerdo que cuando era pequeña mi mamá y yo participábamos en los días de embellecimiento de la escuela”, comenta Erika quien no tenía ningún reparo en involucrarse en tareas de limpieza, con tal de dejar bella a su escuela. “De esas sesiones aprendí la importancia de ser una activista en mi comunidad y ayudar a la gente”.

Su temprana vocación de servicio la llevó a buscar nuevas formas de ayudar a mejorar su entorno y ayudar a los demás, es así que poco a poco fue madurando en su corazón la idea de convertirse en enfermera, anhelo que ahora se está convirtiendo en una realidad ya que está en la Queens University de Charlotte.

“Lo que me motivó para escoger la enfermería es fue además que siempre tuve una pasión de querer entender más nuestro sistema, y el cuerpo humano. Adicionalmente lo que más me gustó de la carrera de enfermería es la relación cercana que se establece con los pacientes”, agregó la estudiante.

Barreras que se convierten en oportunidades

Hija de padres mexicanos, su familia ha mantenido vivas sus tradiciones e idioma en casa, por lo que confiesa, una de sus mayores barreras al principio de su vida escolar fue aprender inglés.

“Mi mayor desafío fue aprender un segundo idioma, pues en mi casa hablamos español principalmente”, menciona la joven. Erika tuvo que trabajar el doble que sus compañeros pero al final su esfuerzo y determinación surtieron efecto. Se graduó de la South Mecklenburg High School con excelentes calificaciones.

“Lo importante no es concentrarse en los obstáculos y dificultades, pero lo que realmente importa es ver la manera de superar esas dificultades y enfocarse en seguir adelante”, recomienda.

Hoy está usando aquello que le costó lágrimas como una herramienta para ayudar a otros. “Quiero usar mi plataforma como enfermera para poder ayudar más a las personas, principalmente a la comunidad latina, ya que solamente con saber otro idioma, se facilita para poder alcanzar más gente”, agrega.

Erika Ruiz: orgullosamente latina

Para la futura enfermera pertenecer a una familia latina e inmigrante es una oportunidad para valorar la vida desde otro enfoque.

“Para mi, ser latina significa venir de un grupo de personas que son trabajadoras, de personas que nunca se dan por vencidas, y que siempre quieren ayudar a los demás”, dice.

“Además cuando vienes de una familia inmigrante te da una perspectiva diferente del mundo y nos hace valorar los diferentes grupos de personas y respetar sus diferentes tradiciones y culturas”, señala.

En casa las tradiciones latinas se mantienen vivas con la comida y el idioma, además con la conmemoración de fiestas como la Navidad.

“No creo que hay una cualidad especifica de que los latinos puedan aprender de los estadounidenses o viceversa, sino que ambos grupos podemos respetar nuestras diferencias y valorar nuestras culturas para poder seguir viviendo en un Estados Unidos que históricamente viene de personas diferentes y diversas”, recalca.

Fuentes de inspiración

En el área personal Erika Ruiz admira la dedicación y ética de trabajo de sus padres.

“Un consejo que cambió mi vida vino de mi papá, quien me decía desde pequeña que nunca debemos darnos por vencidos. Hay que estar conscientes que siempre van a haber obstáculos en nuestras vidas, pero lo que importa es lo que hacemos después, y las ganas de querer seguir adelante”.

El panorama nacional, admira a los latinos que se destacan en el área profesional en donde se desempeñen, siempre que usen su posición para beneficiar a su comunidad.

“La latina que sería mi ejemplo a seguir es la representante Alexandria Ocasio-Cortez porque usa su plataforma para ayudar a la gente que no tiene voz y ayuda a la comunidad latina”.

Adicionalmente Erika ofrece su propio consejo para los jóvenes latinos: “Todo se puede lograr solo con la determinación y la perseverancia. Si yo pude ustedes también pueden”, concluye.

Datos rápidos

Padres: Hugo y Arcelia Ruiz, originarios de México

Hermanos: Hugo Adrián y Abril

Libro favorito: Just Mercy: A True Story of the Fight for Justice, de Bryan Stevenson

Película favorita: Toda la serie de The Avengers

Comida favorita: Tacos al pastor

Pasatiempo: Hacer ejercicio con sus primas o con sus amigas

Excelente Awards

Erika Ruiz será reconocida ante toda la comunidad con el premio Excelente como Estudiante del Año en la gala virtual de Excelente a celebrarse:

Fecha: Sábado 19 de septiembre

Hora: De 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lugar: Virtual – vía Zoom

Entrada: Gratis pero debes inscribirte con anticipación

Para inscribirte visita la página de Eventbrite del evento.

Para las últimas noticias locales y en español, visite La Noticia.