La ONU pide una “prueba de vida” de la Princesa de Dubai

Al darse a conocer la desaparición de la Princesa de Dubai, la ONU pide una prueba de vida a los funcionarios de Dubai. La oficina de derechos humanos de la ONU pide a Emiratos Árabes Unidos las pruebas de que la Princesa Latifa está viva. Se sabe que princesa princesa emiratí fue retenida contra su voluntad desde hace casi tres años.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra, presentó el caso el jueves. El caso de la princesa Latifa bint Mohammed Al Maktoum fue turnado a la misión de Emiratos Árabes Unidos de la ONU.

Hace unos días, la BBC difundió extractos de los diarios íntimos en video que grabó la princesa Latifa. Estos los grabó en un baño dentro de la finca en Dubái donde estaba retenida. La princesa fue detenida por comandos frente a la costa de la India en 2018. Ella intenta huir de Dubái en un yate pero es atrapada.

“I AM A HOSTAGE.”

Today, a secret video is released of #Latifa explaining where and how she is held hostage in #Dubai, at the hands of her father, @HHShkMohd.

Watch the trailer from tonight's @BBCPanorama programme.

