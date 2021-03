La pandemia rompe estereotipos de género en la moda y belleza

“La pandemia de COVID-19 ha roto estereotipo de género en el mundo de la moda y la belleza”, afirma Victoria Nogales, estilista de celebridades españolas, como Vanesa Martin, Ana Guerra y Alejandro Sanz. Según Nogales, la pandemia ha traído un gran cambio en lo que moda y belleza se refiere. Aquí algunas de las nuevas tendencias que no deber perder de vista,

El look de moda: comodidad y naturalidad

La pandemia ha puesto de moda la belleza natural. Se trata de lucir una piel limpia e hidratada, un pelo sano y sin tintes, y de apostar por outfits más sencillos y prácticos.

El mundo de la moda ha hecho un giro hacia tejidos más cómodos y transpirables, sin botones ni cremalleras. Hacia prendas “sin género”, como las camisas, el clásico chándal o el pijama tradicional de pantalón y camisa.

Como ya no hay eventos a los cuales ir, las marcas se han centrado en looks más urbanos, con prendas más casuales. “Por eso estamos viendo colaboraciones sin precedentes entre firmas de lujo y marcas de ropa outdoor, como es el caso de Gucci y The North Face”, explica Victoria.

En la pasarela: androginia y ropa genderless

La moda de mujer se ha sumergido en un mundo genderless. “En las colecciones predominan los elementos andróginos, con trajes y chaquetas como protagonistas”, dice Victoria.

En cuanto a la moda de hombre: “Entre las grandes marcas podemos observar un mundo más femenino. Ahora destacan prendas que antes no se llevaban, como las blusas de seda.”

Victoria nos cuenta que en las sesiones de foto cada vez aparecen más hombres con maquillaje muy marcado. “A mí me gusta. Me parece bastante glamorosa, muy estilo David Bowie”, añade la joven estilista.

La belleza artificial se vuelve más codiciada

La estilista lamenta cuanto están influyendo las redes sociales en los cánones de belleza, especialmente entre los jóvenes: “Cada vez hay más clientes que acuden a centros de belleza para conseguir una piel sin poros e imperfecciones, que es el look que proporcionan los filtros de Instagram.”

“Éste es un look de belleza idílico que es imposible, lo que lo convierte irónicamente en artificial. Nuestra piel tiene poros y arrugas de expresión, sin ellas no somos reales.”, explica la estilista.

Victoria Nogales colabora con marcas de la talla de Lancôme y Shiseido, y está trabajando en los premios Goya por cuarto año consecutivo.