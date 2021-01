La policía de Asheville se encuentra en busca de un sospechoso que se cree que es responsable de dos intentos de secuestro en la localidad.

Según la policía, el primer incidente ocurrió el miércoles 20 de enero, alrededor de las 11 de la mañana en Ralph Street.

Los oficiales describieron que la víctima de ese crimen fue obligada a subir a una camioneta tipo SUV donde el sospechoso luego sacó un cuchillo grande e intentó agredirla.

La policía dice que afortunadamente la persona agraviada pudo escapar sin heridas.

El segundo incidente ocurrió solo unos 15 minutos después en Emma Road, cerca del French Broad River.

La policía dice que en ese incidente, una víctima fue obligada a subir a la que quizás sea la misma camioneta y fue agredida físicamente antes de que pudiera escapar.

Ahora, la policía está buscando al sospechoso que se cree que cometió ambos delitos.

Las víctimas describen al sospechoso como un hombre blanco de unos 40 o 50 años de edad.

Tiene una barba gris y fina, cabello castaño oscuro ligeramente canoso, de aproximadamente 5’8 “de altura con tatuajes de alambre de púas en ambas muñecas.

La policía dice que en ese momento el sospechoso vestía pantalones de trabajo azul oscuro, una chaqueta de franela y una gorra de béisbol negra.

APD asking for help to ID armed & dangerous suspect involved in to attempted kidnappings/assaults yesterday.

