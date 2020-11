La policía de Raleigh dijo que los manifestantes están lanzando fuegos artificiales en el centro mientras marchan cerca del Capitolio.

La policía dijo que “la asamblea ahora está siendo declarada ilegal”.

Un equipo de CBS 17 en la escena presenció al menos un arresto en las calles S. Wilmington y E. Martin.

Docenas de personas marchan en el centro de Raleigh el martes por la noche mientras se publican los resultados de las elecciones.

Se anunciaron varias protestas el día de las elecciones en los días previos al martes.

