La Princesa de Dubai desaparece misteriosamente

La historia de la desaparición de la Princesa de Dubai es un verdadero misterio. La princesa Latifa, es una de los 25 hijos de Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, el gobernante de Dubai. El jeque ha transformado al emirato en una ciudad llena de riquezas pero las mujeres en aquel país llevan una vida sumamente restrictiva.

Tal es el caso de Latifa quien ha sido detenida y secuestrada de manera secreta y no se sabe de su paradero desde hace tres años.

Su amiga Tiina Jauhiainen, quien había sido la única que ha estado en contacto con ella, asegura que han pasado meses desde que tiene noticias de ella, según datos de BBC News. Según reportes de Jauhiainen, la princesa Latina fue encarcelada en Dubai tras intentar fugarse del país. Las amigas se habían mantenido en contacto en secreto durante algún tiempo a través de un teléfono secreto, pero ahora ya nada se sabe de la princesa.

“No se me permite conducir, no se me permite viajar ni salir de Dubai en absoluto”, dijo Latifa en un video grabado justo antes de su escaparse. “No he salido del país desde el 2000. He estado pidiendo mucho para irme de viaje, estudiar, hacer cualquier cosa normal. No me dejan. Necesito irme”, dijo Latifa en aquel momento.