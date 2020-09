Cinco nuevas producciones han sido aprobadas para las Becas de Cine y Entretenimiento de Carolina del Norte y comenzarán la producción en el estado a fines de octubre , anunció hoy el gobernador Roy Cooper.

Combinadas, se proyecta que estas producciones generarán un gasto directo en el estado de más de 107 millones al tiempo que crearán 8,671 oportunidades de trabajo, incluyendo 650 puestos de equipo bien remunerados para los profesionales del cine altamente calificados del estado.

Con la ayuda de funcionarios de salud pública, las asociaciones y alianzas comerciales de la industria han desarrollado protocolos para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19 en los lugares de rodaje. Cada producción tiene un plan de seguridad COVID-19 que proporciona precauciones adicionales para proteger a quienes trabajan delante y detrás de la cámara.

La industria cinematográfica de nuestro estado sigue acogiendo con satisfacción nuevos proyectos de importantes productoras , dijo el gobernador Cooper. La industria ofrece buenos trabajos y oportunidades para las empresas locales, al tiempo que muestra lo que Carolina del Norte tiene para ofrecer en un escenario más amplio .

USS Christmas

Esta es una película para televisión sobre un periodista que encuentra el amor en un portaaviones. La producción se filmará en el área metropolitana de Wilmington y es elegible para recibir un reembolso de subvención de hasta 1.1 millones.

A Nashville Christmas Carol

Otra película hecha para televisión, A Nashville Christmas Carol se filmará en el área metropolitana de Charlotte. Al igual que el clásico de Charles Dickens, A Christmas Carol , esta película cuenta la historia de un director y productor de cine ocupado que recibe la visita de los fantasmas de la música country del pasado y el presente. La producción ha sido aprobada para un reembolso de subvención de hasta 1,125,000.

Parkside

Parkside es un largometraje que es un relanzamiento de una franquicia clásica con un toque moderno. Filmada en los estudios EUE/Screen Gems en Wilmington, esta producción está aprobada para un reembolso de subvención de cine y entretenimiento de hasta 7 millones.

Delilah

Delilah es una nueva serie de Warner Bros. Television para OWN sobre una abogada testaruda y con muchos principios en Charlotte que dejó un bufete de abogados exigente hace una década y colgó su propia teja para poder hacer de la crianza de sus hijos su principal prioridad. Filmada en Charlotte y sus alrededores, la serie es elegible para un reembolso de subvención de hasta 5,406,624.

Hightown

Finalmente, la segunda temporada de Hightown continuará la historia del viaje de una mujer hacia la sobriedad que se ve ensombrecido por un asesinato que se siente convencida de que debe resolver. La temporada 2 de la serie STARZ de Lionsgate Television y Jerry Bruckheimer Television, también se filmará en el área metropolitana de Wilmington y ha sido aprobada para un reembolso de subvención de hasta 12 millones.

2019 fue un año excepcional para la producción de cine y televisión en Carolina del Norte y, a pesar de algunos contratiempos relacionados con COVID-19, parece que 2020 también será un gran año para la industria del estado , agregó el director de la Oficina de Cine de Carolina del Norte , Guy Gaster. Es emocionante tener estas producciones en funcionamiento y es posible que tengamos aún más antes de fin de año .

Otros proyectos

Además de las producciones más recientes que se aprobarán para recibir fondos de la Beca de Cine y Entretenimiento de Carolina del Norte, la producción continúa en varios proyectos que no califican para la subvención, incluidas las últimas temporadas de la serie de telerrealidad My Big, Fat, Fabulous Life y Love It Or List It en las regiones del Piedmont Triad y Triangle respectivamente. Otros dos proyectos basados ​​en Piedmont Triad finalizaron recientemente la producción: la película firmada por SAG Where’s Rose y la nueva serie documental Secrets of the Zoo: North Carolina .

Sobre la Beca de Cine y Entretenimiento de Carolina del Norte