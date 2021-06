Luego de que Netflix anunciara la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, millones de fans de El Sol querían ver la serie por la trama y los romances que se destaparían de la vida del cantante mexicano.

¿Una historia que nos dejó con el inicio de una tercera temporada?

Ahora que se estrenó el octavo y único capítulo, el final nos dio una pista para pensar que habrá una tercera temporada, ya que al parecer, Luismi iba a contraer matrimonio con alguien.

Cabe recordar que en la segunda temporada de la serie de Luismi vimos de todo, desde traiciones, desfalcos, romances y drama en torno a la vida de “El Sol”.

También supimos del acoso a su hermanito Sergio y la relación con su hija mayor, Michelle Salas y sobre todo, el romance que tuvo con su novia más duradera, Issabela Camil, a quien interpretó Camila Sodi.

¡Cuidado! Hay spoilers, así que mejor ve el capítulo ocho

Si no has visto el último episodio, te recomendamos hacerlo antes de continuar con este texto, ya que hay spoilers y no queremos arruinarte la trama.

A lo largo de los ocho capítulos, vimos que “Ericka” (Issabela Camil) es la novia de Mickey, incluso se van a vivir juntos luego de una separación en la que ella se va a Nueva York, pero como en todo romance, la pareja se arregla de alguna forma.

Pero de pronto, apareció “Jessy” (Daisy Fuentes), una mujer que en la vida real es periodista y tuvo un romance con El Sol algún tiempo.

La razón por la que nunca se casaron Luis Miguel e Issabela Camil

Pero es en el capítulo final de la serie de Netflix, donde el personaje de Camila Sodi ve una entrevista que hace Daisy Fuentes a Luis Miguel, en donde él asegura estar soltero.

Issabela Camil comienza a recordar diversas situaciones y se da cuenta que Luismi ha estado teniendo un romance con la periodista.

De esta forma, Isabella decide irse de la casa de Luis Miguel y él se queda sentado con un anillo, el cual parece que Mickey se lo daría en breve.

Así es, el romance con Daisy Fuentes y sus constantes Affaires fueron los detonantes para que Issabela Camil se separara de Luis Miguel.