La razón por la que Emma Watson se retira de la actuación

De acuerdo con el periódico Daily Mail, la actriz Emma Watson se retira de la actuación y aquí te decimos por qué.

Según la publicación, Watson, quien se hizo famosa a los 9 años por Harry Potter, decidió retirarse de la actuación para pasar tiempo con, quien se rumora, es su prometido.

Aunque el medio británico no lo confirmó, se trataría de Leo Robinton, con quien señalan Watson lleva alrededor de año y medio de relación.

En la misma publicación, se rumora que Emma Watson y el que sería su prometido, Leo Robinton, han tenido una residencia “escondida” en Ibiza, donde han disfrutado de las mañanas leyendo y bebiendo café.

De acuerdo con el Daily Mail, Leo Robinton tiene un prominente negocio de venta legal de cannabis en Los Ángeles, donde se reporta que la pareja se encuentra actualmente.

Aunque no está confirmado, se cree que el joven tiene 31 años y nació en 1989. Cuando comenzaron los rumores sobre su relación, Robinton eliminó sus redes sociales para proteger su privacidad.

Robinton cuenta con una familia grande que incluye dos hermanas, un hermano gemelo y otro hermano llamado Charlie. En 2017, una de sus hermanas publicó una foto de Leo en la Marcha de Mujeres de Washington DC.

No se sabe mucho sobre la relación de Watson y Robinton, pero se especula que la pareja va muy en serio, de ahí los rumores de que están comprometidos.

Proud of my little bro for trekking across the country to support women’s rights ❤ @theresleo #EmpowerWomen #WomensMarchDC pic.twitter.com/BLCGeYbyFS

— Daisy Robinton, PhD (@DaisyRobinton) January 21, 2017