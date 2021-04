La semana del Taco regresa a Charlotte: Tacos por $3

Porque este platillo mexicano es delicioso, a Charlotte regresa la Semana del Taco con tacos que costarán $3 dólares.

Este evento, Charlotte Taco Week, comenzó el 16 de abril y se llevará a cabo hasta el 25 de abril del 2021.

Durante esta semana, la promesa es que podrás probar los mejores tacos de Charlotte con los locales favoritos de la gente.

Tanto los lugareños, como los visitantes podrán probar algunos de los mejores tacos que serán únicos y estarán disponibles solo por esta semana.

Sumérjete en apoyar a los chefs locales, cocineros, camareros y un grupo increíble de restaurantes que hacen de Charlotte un lugar con el mejor sabor”, aseguraron en un comunicado.

De acuerdo a su sitio web, en la edición del 2021 participan varios restaurantes: Caswell Station, Tequila Tipsy & Tacos, Burger & Barley, Angry Ale’s Mont Food, Time Out Sports, Jack Beagle’s, el Trifhty Charlotte, The est Local, Mac’s Speed Shop, Bakersfield, Clutch Kitchen & Pour House, The Manchester, South Bound, Graham Street Pub y The Local Charlotte.

Algunos lugares ofrecen tacos de birria, bistec, tacos de costilla, pollo frito, salmón y carne molida, entre otros, así que seguro encontrarás tu favorito.

Para participar en Charlotte Taco Week no es necesario comprar ningún boleto, pero sí debes inscribirte. Además, tu inscripción te permitirá ganar premios por parte de los patrocinadores.

Como patrocinadores participan Michelob Ultra y el Tequila José Cuervo Tradicional, por lo que seguro también podrás probar estas bebidas durante tu visita.

Dale clic aquí para inscribirte, obtener tu pasaporte y disfrutar todos los beneficios de los restaurantes participantes.

Puedes revisar las ofertas, asó como restaurantes, ubicaciones y su menú en el Facebook de CLT Taco Week.

No te quedes fuera de La Semana del Taco en Charlotte y participa en este festival culinario que seguro te encantará.

Toma en cuenta que los precios no incluyen acompañamientos, bebidas, impuestos ni propinas.